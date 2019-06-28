Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован с улицы в Колпино

Пострадавший оказался в больнице. Фото: pixabay.com
Пострадавший оказался в больнице. Фото: pixabay.com

Как рассказал сам пострадавший, его избили неизвестные

В среду, 26 июня, в полицию Колпинского района поступила телефонограмма. В ней сообщалось, что от дома №5 по улице Машиностроителей в городе Колпино с телесными повреждениями забрали мужчину 1865 года рождения. Его состояние оценили как тяжелое, сообщили 28 июня Gazeta.SPb в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший рассказал, что на улице его избили незнакомые люди. Причина не называется.

Сотрудники полиции по подозрению задержали неработающего гражданина 1996 года рождения. По факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Адмиралтейском районе трое рабочих с переломали госпитализированы после обрушения строительных лесов.

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