Адмиралтейском районе трое рабочих с переломали госпитализированы после обрушения строительных лесов

Стройка проходит в доме 51 по Рижскому проспекту.
В субботу, 22 июня, троих строителей с места работы госпитализировали в срочном порядке. Они получили серьезные травмы во время работы. Как предает телеканал “78”, на Рижском проспекте, где проходят ремонтные работы, обрушились строительные леса. В результате этого и пострадали работники.
Работы, в частности, проходили на фасаде пятиэтажного здания.
Как сообщает телеканал, по уточнённой информации, по данному адресу компания “Восход” проводит работы по укреплению фасада.
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