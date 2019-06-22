Адмиралтейском районе трое рабочих с переломали госпитализированы после обрушения строительных лесов

Женщине 33 года, она вела себя неадекватно, с трудом удерживала равновесие, при этом она кричала. Фото: https://pixabay.com

Женщине 33 года, она вела себя неадекватно, с трудом удерживала равновесие, при этом она кричала. Фото: https://pixabay.com

Стройка проходит в доме 51 по Рижскому проспекту.

В субботу, 22 июня, троих строителей с места работы госпитализировали в срочном порядке. Они получили серьезные травмы во время работы. Как предает телеканал “78”, на Рижском проспекте, где проходят ремонтные работы, обрушились строительные леса. В результате этого и пострадали работники.

Работы, в частности, проходили на фасаде пятиэтажного здания.

Как сообщает телеканал, по уточнённой информации, по данному адресу компания “Восход” проводит работы по укреплению фасада.

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