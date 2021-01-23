В центре Петербурга несколько мостов перекрыли для пешеходов

Стало известно о перекрытых мостах в центре Санкт-Петербурга. Пешеходы не смогут посетить несколько переправ на определенное время.
Данные об этом появились в субботу, 23 января, перед незаконной акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Жители города не могут попасть на Троицкий и Благовещенский мосты.
Отметим, что на данный момент неизвестно, на какое время перекрыли переправы.
До этого также был перекрыт Дворцовый мост, но движение уже восстановили.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что происходит в Петербурге перед акцией за Навального. Полицейские стягивают силы в центр города. Также создаются ограждения возле Александровского сада, со стороны Исаакиевского собора и по Невскому проспекту. Железные заборы появились и у Гостиного двора.