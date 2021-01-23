Проблемы со связью, перекрытия улиц: что происходит в Петербурге перед акцией за Навального

Правоохранительные органы в Петербурге готовятся к предполагаемой незаконной акции в поддержку политика Алексея Навального, а местные жители жалуются на проблемы со связью. Кроме этого, полицейские выставили ограждения в центре города.

На данный момент известно, что полицейские стягивают силы в центр города. Также создаются ограждения возле Александровского сада, со стороны Исаакиевского собора и по Невскому проспекту. Железные заборы появились и у Гостиного двора.

Пресс-служба метрополитена сообщала ранее о том, что с 12:00 станция «Адмиралтейская будет закрыта для выхода. Это связано с поломкой эскалатора, сейчас там ведутся ремонтные работы. То же самое и со станцией «Площадь Мужества». Эта станция работает только на выход.

Жители Петербурга, как и россияне в целом, обратили внимание на проблемы со связью. Пользователи не могут зайти в интернет и воспользоваться мессенджерами. Данные об этом появились на сайте Downdetector. Сами же компании-операторы отрицают информацию о сбоях.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Германии после возможного отравления. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 миллионов рублей, а вторая, по делу «Ив Роше», – с хищением свыше 30 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что стало известно о 237 задержанных на незаконных акциях в поддержку Навального.