Протестующих вытеснили с Невского проспекта: их распугали машинами с мигалками

Граждане двигаются в сторону Гостиного двора.

В Санкт-Петербурге продолжается акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Стало известно, что гражданам удалось покинуть Дворцовую площадь и двинуться в сторону Гостиного двора по Невскому проспекту. Протестующие занимали проезжую часть и, чтобы их вытеснить с дороги, людей распугивают машинами с мигалками.

Теперь граждане идут по тротуарам. Несмотря ни на что, акция продолжается. Часть людей находятся тем временем у Гостиного двора – им преграждают путь автобусами.

По предварительным данным, на улицы города вышли около пяти тысяч человек. Они вышли отстаивать свои политические взгляды и требуют освободить блогера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Навального задержана в Москве. Юлия выложила фотографию и заявила, что находится в автозаке.