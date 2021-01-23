В Петербурге протестующие движутся по Невскому проспекту

В Петербурге протестующие движутся по Невскому проспекту
Протестующие движутся по центру города. Фото: Gazeta.SPb

Граждане не расходятся, несмотря на массовые задержания.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 января, проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Людей пытались удерживать сотрудники правоохранительных органов, чтобы они не шли по центру города, но часть протестующих смогла прорваться и сейчас колонна идет от Морской набережной по Невскому проспекту.

Другая часть граждан находится у станции метро «Гостиный двор». Им преграждают путь автобусами. Несмотря на массовые задержания, граждане не собираются расходиться.

По предварительным данным, в акции участвует более пяти тысяч человек. Людей сотнями задерживают и увозят в отделы полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка пострадала в ходе протестных акций за Навального. На данный момент точная причина столкновения неизвестна. Однако потерпевшей понадобилась помощь.

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