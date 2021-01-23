Более 5 тысяч человек протестуют за Навального в центре Петербурга

В Северной столице продолжаются незаконные протесты за политика Алексея Навального. В центре города сейчас скопилось примерно 5 тыс. горожан.

Митингующие двинулись в сторону Невского проспекта. Их массово задерживают полицейские, кроме того, поступила информация об одной пострадавшей. Точная причина неизвестна, однако женщине уже оказали необходимую помощь.

Отметим, что также большая группа петербуржцев сосредоточилась возле Дворцовой площади. Там также отправляют протестующих в автозаки. Поступали сообщения о задержании журналистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что с Сенатской площади увезли два автобуса с задержанными на акции за Навального.

В Петербурге еще не успела начаться несогласованная акция в поддержку политик Алексея Навального, как полиция задержала два автобуса протестующих. В скором времени третий автобус также будет набит полностью.