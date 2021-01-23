Более 5 тысяч человек протестуют за Навального в центре Петербурга

Более 5 тысяч человек протестуют за Навального в центре Петербурга
Количество протестующих увеличилось. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Северной столице продолжаются незаконные протесты за политика Алексея Навального. В центре города сейчас скопилось примерно 5 тыс. горожан.

Митингующие двинулись в сторону Невского проспекта. Их массово задерживают полицейские, кроме того, поступила информация об одной пострадавшей. Точная причина неизвестна, однако женщине уже оказали необходимую помощь.

Протестующие двинулись к Невскому проспекту. Фото: Gazeta.SPb.ru

Отметим, что также большая группа петербуржцев сосредоточилась возле Дворцовой площади. Там также отправляют протестующих в автозаки. Поступали сообщения о задержании журналистов.

Протестующие двинулись к Невскому проспекту. Фото: Gazeta.SPb.ru

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что с Сенатской площади увезли два автобуса с задержанными на акции за Навального.

В Петербурге еще не успела начаться несогласованная акция в поддержку политик Алексея Навального, как полиция задержала два автобуса протестующих. В скором времени третий автобус также будет набит полностью.

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