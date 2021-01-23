С Сенатской площади увезли два автобуса с задержанными на акции за Навального

В Петербурге еще не успела начаться несогласованная акция в поддержку политик Алексея Навального, как полиция задержала два автобуса протестующих. В скором времени третий автобус также будет набит полностью.

Большое количество людей собралось на Сенатской площади в Петербурге. Сторонники оппозиционера Алексея Навального вышли на незаконный митинг в его поддержку.

Отметим, что митингующие столпились у газона на площади и хлопают в ладоши, а также освистывают тех, кто против них.

Напомним, что ранее поступала информация о задержанных журналистах в центре Петербурга. Кроме этого, силовики стягивают силы и создают ограждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что происходит в Петербурге перед акцией за Навального. Полицейские стягивают силы в центр города. Также создаются ограждения возле Александровского сада, со стороны Исаакиевского собора и по Невскому проспекту. Железные заборы появились и у Гостиного двора.