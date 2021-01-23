Протестующие начинают расходиться с Марсова поля

Небольшие группы граждан уходят с незаконного митинга.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 января, проходит несанкционированная акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Целью граждан было Марсово поле, где сейчас находится большая часть протестующих. Известно, что там же находятся сотрудники правоохранительных органов, которые задерживают участников митинга и следят за порядком.

Акция длится уже несколько часов и некоторые люди начинают расходиться по домам. Замечены небольшие группы граждан, направляющиеся в сторону станций метро.

Тем не менее, большинство все еще старается отстоять свободу арестованного блогера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге начались массовые задержания протестующих. Задерживают сотрудники ОМОНа и полиции. Подводят петербуржцев спокойно к автозакам. Происходит это каждые несколько минут.