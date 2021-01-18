Смена аэропорта, задержание, санкции: оппозиционер Навальный вернулся в Россию

Снятие с поездов и самолетов активистов и сторонников Алексея Навального, смена аэропорта с Внуково на Шереметьево, радость от возвращения домой, задержание, реакция на это Запада и истерика Бузовой: Gazeta.SPb рассказывает, как проходил полет оппозиционера из Германии в Россию.

Алексей Навальный отправился в столицу России в воскресенье, 17 января. Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился оппозиционер, а также его супруга Юлия, вылетел из аэропорта Берлин-Брандербург в 17:18 по московскому времени — примерно на полчаса позже намеченного расписания. Его прибытие в Москву ожидалось около 19:40.

Пилотировали самолет Александр Соловьёв и Сергей Соколов. Сначала командир воздушного судна подтвердил, что оно летит в аэропорт Внуково. Там к тому времени уже собирались сторонники Навального.

Среди тех, кто хотел встретить известного блогера, были и петербуржцы — координатор городского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова и активисты Илья Гантварг и Андрей Макшаков. Однако в Северной столице их сняли с поезда, отправляющегося в Москву. Кроме того, в аэропорту Пулково были задержаны Давид Френкель, Павел Иванкин, Алексей Барич и Александр Край.

По словам координатора штаба Навального, протоколы в отношение задержанных составлять не стали. А с поезда активистов сняли «по жалобе неизвестного гражданина». Петербургские оппозиционеры провели три часа в 76-м отделе полиции.

Тем временем во Внуково, узнав, что «берлинский пациент» прибудет рейсом из Германии именно туда, запретили массовые мероприятия.

Уже на подлете к аэропорту самолет изменил курс. После полученных данных о том, что во Внуково сломалась техника для расчистки полос от снега, пилот принял решение «сесть» в Шереметьево. Отмечалось, что топлива для этого достаточно. Посадка произошла в 20:12.

По прилете в Москву Навальный прокомментировал свое возвращение домой. Оппозиционер назвал этот день самым счастливым для него за последнее время.

«Я прилетел сюда и могу сказать, что совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом. Меня все спрашивают, боишься или не боишься», — сказал политик и добавил, что не боится задержания, так как «уголовные дела сфабрикованы».

Позднее пресс-служба УФСИН в Москве сообщила о задержании Алексея Навального. С 29 декабря 2020 года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Отмечается, что в скором времени станет известна мера пресечения. А до решения суда блогер будет находиться под стражей. Жену и адвоката с ним не пустили.

В понедельник, 18 января, последовала реакция стран Балтии. В совместном заявлении, которое в своем Twitter опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, они потребовали от российских властей освободить оппозиционера. В противном случае могут быть введены санкции.

С призывом отпустить «берлинского пациента» выступили также Госдеп США и глава Евросовета Шарль Мишель. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, комментируя задержание Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем.

Добавим, что в тот же день, 17 января, вместе с самолетом Навального в Шереметьево приземлилось еще одно воздушное судно, на борту которого была Ольга Бузова. Чтобы не опоздать на съемки, певица планировала сесть во Внуково. Однако и эту посадку перенесли в другой аэропорт. А перед этим пришлось покружить над Москвой, что очень расстроило девушку. Свое возмущение она выразила в Instagram.

Тем временем во Внуково собрались сотни людей: и сторонники Навального, и поклонники Бузовой.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому в самолете Омск-Москва. В тяжелом состоянии политика транспортировали спецрейсом в Германию, где он длительное время лечился и проходил реабилитацию в клинике «Шаритэ». Сам Алексей думает, что был отравлен веществом «Новичок».

Отметим также, что у Навального есть две условные судимости: по делу «Кировлеса», связанная с растратой более 16 миллионов рублей, и по делу «Ив Роше», связанная с хищением свыше 30 миллионов рублей.