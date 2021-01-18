Смена аэропорта, задержание, санкции: оппозиционер Навальный вернулся в Россию

Смена аэропорта, задержание, санкции: оппозиционер Навальный вернулся в Россию
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Снятие с поездов и самолетов активистов и сторонников Алексея Навального, смена аэропорта с Внуково на Шереметьево, радость от возвращения домой, задержание, реакция на это Запада и истерика Бузовой: Gazeta.SPb рассказывает, как проходил полет оппозиционера из Германии в Россию.

Алексей Навальный отправился в столицу России в воскресенье, 17 января. Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился оппозиционер, а также его супруга Юлия, вылетел из аэропорта Берлин-Брандербург в 17:18 по московскому времени — примерно на полчаса позже намеченного расписания. Его прибытие в Москву ожидалось около 19:40.

Пилотировали самолет Александр Соловьёв и Сергей Соколов. Сначала командир воздушного судна подтвердил, что оно летит в аэропорт Внуково. Там к тому времени уже собирались сторонники Навального.

Среди тех, кто хотел встретить известного блогера, были и петербуржцы — координатор городского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова и активисты Илья Гантварг и Андрей Макшаков. Однако в Северной столице их сняли с поезда, отправляющегося в Москву. Кроме того, в аэропорту Пулково были задержаны Давид Френкель, Павел Иванкин, Алексей Барич и Александр Край.

По словам координатора штаба Навального, протоколы в отношение задержанных составлять не стали. А с поезда активистов сняли «по жалобе неизвестного гражданина». Петербургские оппозиционеры провели три часа в 76-м отделе полиции.

Тем временем во Внуково, узнав, что «берлинский пациент» прибудет рейсом из Германии именно туда, запретили массовые мероприятия.

Алексей Навальный в Петербурге. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Уже на подлете к аэропорту самолет изменил курс. После полученных данных о том, что во Внуково сломалась техника для расчистки полос от снега, пилот принял решение «сесть» в Шереметьево. Отмечалось, что топлива для этого достаточно. Посадка произошла в 20:12.

По прилете в Москву Навальный прокомментировал свое возвращение домой. Оппозиционер назвал этот день самым счастливым для него за последнее время.

«Я прилетел сюда и могу сказать, что совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом. Меня все спрашивают, боишься или не боишься», — сказал политик и добавил, что не боится задержания, так как «уголовные дела сфабрикованы».

Позднее пресс-служба УФСИН в Москве сообщила о задержании Алексея Навального. С 29 декабря 2020 года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Отмечается, что в скором времени станет известна мера пресечения. А до решения суда блогер будет находиться под стражей. Жену и адвоката с ним не пустили.

В понедельник, 18 января, последовала реакция стран Балтии. В совместном заявлении, которое в своем Twitter опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, они потребовали от российских властей освободить оппозиционера. В противном случае могут быть введены санкции.

С призывом отпустить «берлинского пациента» выступили также Госдеп США и глава Евросовета Шарль Мишель. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, комментируя задержание Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем.

Добавим, что в тот же день, 17 января, вместе с самолетом Навального в Шереметьево приземлилось еще одно воздушное судно, на борту которого была Ольга Бузова. Чтобы не опоздать на съемки, певица планировала сесть во Внуково. Однако и эту посадку перенесли в другой аэропорт. А перед этим пришлось покружить над Москвой, что очень расстроило девушку. Свое возмущение она выразила в Instagram.

Тем временем во Внуково собрались сотни людей: и сторонники Навального, и поклонники Бузовой.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому в самолете Омск-Москва. В тяжелом состоянии политика транспортировали спецрейсом в Германию, где он длительное время лечился и проходил реабилитацию в клинике «Шаритэ». Сам Алексей думает, что был отравлен веществом «Новичок».

Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: скриншот поста в Instagram

Отметим также, что у Навального есть две условные судимости: по делу «Кировлеса», связанная с растратой более 16 миллионов рублей, и по делу «Ив Роше», связанная с хищением свыше 30 миллионов рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный аэропорт шереметьево новичок ольга бузова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти еще 225 человек подхватили коронавирус
Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение — инфографика Gazeta.SPb
Петербуржец задушил подушкой возлюбленную, которую угрожал убить еще четыре ...
Полиция задержала водителя «Лексуса», открывшего стрельбу на ...
Ремонтировать трубопровод на Кораблестроителей будут до вторника
Смена аэропорта, задержание, санкции: оппозиционер Навальный вернулся в Россию
Как петербуржцы катаются на смертельно опасных «ватрушках» ...
Правительство России поможет Ленобласти с ремонтом дорог