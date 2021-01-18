Бузова закричала матом после внезапной смены курса самолета

Певица и телеведущая Ольга Бузова возмутилась прилетом в аэропорт «Шереметьево» вместо «Внуково». Заплатившая баснословные деньги за билет артистка вышла из себя.

Происходящим звезда делилась в своем Instagram-аккаунте. По ее глазам было видно, что она напугана. Бузова планировала приземлиться во «Внуково», чтобы не опоздать на съемки. Однако посадку лайнера перенесли в в другой аэропорт, перед чем воздушное судно кружило над Москвой.

«Я покупаю билет в самолет за бешеные деньги. И мне говорят, что я не могу приземлиться во Внуково», — заявила певица, использовав после ненормативную лексику.

В записях Бузова также поблагодарила всех своих поклонников за поддержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова рассказала, кого считает своим идеалом мужчины.