Бузова рассказала, кто является для нее идеалом мужчины

Певица считает, что в президенте России есть все необходимые качества, чтобы считаться лучшим.

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, кого считает своим идеалом мужчины. Сокровенным она поделилась в интервью «Комсомольской правде».

Она отметила, что всегда считала президента России Владимира Путина идеальным мужчины. Политик обладает всеми важными характеристиками: он сильный, умный и харизматичный. Бузова убеждена, что многие девочки однажды были влюблены в Путина.

Певица заявила, что, если бы ей удалось повстречаться с президентом, она бы хотела узнать, как он к ней относится. Бузова добавила, что готовилась бы к такому знакомству основательно и заранее, чтобы произвести хорошее впечатление.

Также телеведущая рассчитывает познакомиться с певицей Аллой Пугачевой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова и Дава сыграла свадьбу на Мальдивах. На церемонии Ольга Бузова была в легком белом платье, а Давид Манукян в белоснежной рубашке и светлых брюках.