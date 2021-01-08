Бузова и Дава сыграла свадьбу на Мальдивах

Певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сыграли импровизированную свадьбу на Мальдивах.

В соцсетях распространились фото и видео свадьбы Бузовой и Давы.

На церемонии Ольга Бузова была в легком белом платье, а Давид Манукян в белоснежной рубашке и светлых брюках. Пара обменивается обручальными кольцами под шатром. При этом звучит Марш Мендельсона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ольга Бузова поделилась видео, в котором падает в бассейн, находясь на Мальдивах. Подписчики подумали, что певица была пьяна. Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.