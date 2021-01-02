«С похмелья»: Бузова показала жесткое падение в бассейн на Мальдивах

&#171;С похмелья&#187;: Бузова показала жесткое падение в бассейн на Мальдивах
Ольга Бузова. Фото: скриншот Instagram

Ольга Бузова поделилась видео, в котором падает в бассейн, находясь на Мальдивах. Подписчики подумали, что певица была пьяна.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Запись «прыжка» она выжила в соцсеть 1 января. Под публикацией Бузова задала вопрос своим подписчикам.

«Ну что, есть тут выжившие?» — поинтересовалась телеведущая.

Пользователи не спешили отвечать. В комментариях к записи они посоветовали Бузовой закусывать и не падать в бассейны.

«С похмелья», — предположил подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова объяснила, почему люди считают ее «глупой». Она отметила, что многие путают глупость с наивностью.

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