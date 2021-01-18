Страны Прибалтики пригрозили санкциями ЕС после задержания Навального

Страны Прибалтики в совместном заявлении потребовали от российских властей освободить Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево. В противном случае могут быть введены новые санкции.

Об этом стало известно в понедельник, 18 января. Совместное заявление ведомств в своем Twitter опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что Евросоюз должен незамедлительно отреагировать на задержание а также назвал происходящее неприемлемым.

Напомним, политик Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после прилета из Германии, где он находился на лечении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный задержали на паспортном контроле в Шереметьево, адвоката и жену с ним не пустили.