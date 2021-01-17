Навального задержала полиция после приземления в Шереметьево

Объявленного ранее в розыск оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве после прилета из Берлина. Политик отправился с полицейскими во время прохождения паспортного контроля.

Данные об этом появились в воскресенье, 17 января, после прилета политика в аэропорт Шереметьево авиакомпанией «Победа» из Берлина. О задержании сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН в Москве.

«17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в скором времени станет известна мера пресечения для Навального. «До решения суда он будет находиться под стражей».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Алексей Навальный успел дать комментарий журналистам перед задержанием в Москве.