Активистов из Петербурга не пустили в Москву встречать Навального

В Северной столице сняли с поезда, отправляющегося в Москву, координатора городского штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову, а также активистов Илью Гантварга и Андрея Макшакова.

Помимо этого, в аэропорту Пулково задержаны Давид Френкель, Павел Иванкин, Алексей Барич и Александр Край. Все эти люди намеревались попасть в столицу, чтобы встретить оппозиционера Алексея Навального, возвращающегося сегодня из Германии, где он проходил длительное лечение и реабилитацию, предположительно после отравления.

Координатор штаба Навального рассказала, что протоколы в отношении задержанных составлять не стали, а с поезда активистов сняли «по жалобе неизвестного гражданина». Полицейские также упомянули о провокациях, которые якобы готовятся в Москве в преддверии приезда политика. Петербургские оппозиционеры провели в 76-м отделе полиции почти три часа. Каким образом у правоохранителей оказались данные о дате и времени отъезда активистов, а также их личные данные — никто не объяснил, как и тот факт, что стоимость пропавших билетов компенсировать не намерены.

Отметим, что в аэропорту Внуково сразу после того, как стало известно, что Алексей Навальный прибывает из Германии рейсом «Победы» именно туда, запретили массовые мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналистам запретили снимать возвращение Навального 17 января.