Внуково запретило снимать журналистам прилет Навального 17 января

Политик Алексей Навальный должен прилететь в Москву 17 января в аэропорт Внуково. Воздушная гавань, в связи с этим напомнила о запрете массовых мероприятий.

Информация об этом появилась в пятницу, 17 января. Издание Sota Vision поинтересовалось у пресс-службы Внуково о возможности снимать прилет оппозиционера. Был получен отказ, который объяснили эпидемиологическими мерами. Ответ был опубликован в Telegram-канале.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров и гостей международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся», – заявили в пресс-службе аэропорта.

Кроме этого, сторонники политика создали группу в Facebook, где предложили встретить Навального во Внуково. Около 2 тыс. человек поддержали идею, другие 5,3 тыс. человек – заинтересовались мероприятием, но пока еще не определились с выбором.

Напомним, что недавно Алексей Навальный анонсировал свое возвращение домой из Берлина. В Германии политик восстанавливался после опасного отравления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Навальный объявлен в розыск с декабря прошлого года.