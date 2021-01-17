Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву

Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву
Навального привезли прямо к самолету на правительственном автомобиле, минуя здание терминала. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В воскресенье, 17 января, в 17:18 по московскому времени самолет авиакомпании «Победа» вылетел из аэропорта Берлин-Бранденбург в столицу России. На борту лайнера находится оппозиционер Алексей Навальный.

Еще в августе 2020 года Навальный впал в кому в самолете Омск-Москва. В тяжелом состоянии политика транспортировали спецрейсом в Германию, где он длительное время лечился и проходил реабилитацию в клинике «Шаритэ». Предположительно, Алексей был отравлен веществом «Новичок».

Спустя несколько месяцев политик принял решение вернуться в Россию. Ожидается, что его рейс приземлится во Внуково в 19:40 мск. Здесь за время отсутствия Навального управление ФСИН решило переквалифицировать его условный срок по делу «Ив Роше» в реальный. Отметим, что фактически приговор суда истек 30 декабря 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по прилету Навального задержат до решения суда.

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