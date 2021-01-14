Навального намерены задержать по прибытии в Москву до решения суда

Управление ФСИН по Москве сообщило о намерениях задержать политика Алексея Навального по прибытии в Россию, не дожидаясь решения суда по замене условного срока реальным.

Оппозиционер по-прежнему находится в Германии, где он проходил лечение после отравления. Ранее Навальный анонсировал свое возвращение в Россию в это воскресенье, 17 января.

Как сообщили в ведомстве, московское УФСИН предпримет все действия по задержанию «нарушителя» Навального до решения суда. По данным службы исполнения наказаний, ФСИН не известно его фактическое место нахождения с сентября. 27 ноября в отношении политика начаты «первоначальные розыскные мероприятия», а 29 декабря его объявили в розыск.

ФСИН намерена задержать Навального с учетом «фактов злостных нарушений [режима условного заключения]». За последний год, как отмечают в ведомстве, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и не являлся на регистрацию.

Напомним, Навальному стало плохо в самолете рейсом Томск — Москва. Пилот принял решение экстренно посадить борт и оказать помощь Навальному. В итоге, оппозиционер был доставлен в клинику в Омске. Через несколько дней его решили перевести в берлинскую клинику Шарите. Специалисты клиники «Шарите» заявили, что в организме пациента обнаружены следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи провели свое исследование и не нашли следов яда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следствие может попросить о заочном аресте и экстрадиции Алексея Навального.