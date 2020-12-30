Следствие может попросить о заочном аресте и экстрадиции Алексея Навального

Следствие по делу Алексея Навального может просить о его заочном аресте и экстрадиции в Россию, предшествовать этому должно объявление в розыск, следует из соответствующих статей Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.

Напомним, в отношении оппозиционера Алексея Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 млн рублей для нужд ряда некоммерческих организаций.

Следствие считает, что руководитель этих организаций Алексей Навальный потратил из этой суммы более 356 млн рублей «на личные цели», в том числе на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей».

«Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Навальному стало плохо в самолете рейсом Томск — Москва. Самолет совершил экстренную посадку в Омске и пациента доставили в местную больницу. 22 августа оппозиционера отправили на лечение в Германию. Специалисты клиники «Шарите» заявили, что в организме пациента обнаружены следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи провели свое исследование и не нашли следов яда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оппозиционер Алексей Навальный выступил на заседании комитета по международным делам Европейского парламента и рассказал, против кого иностранные государства должны вводить санкции. Блогер отметил, что наказывать нужно в первую очередь богатейших людей страны – олигархов, которые входят в ближайшее окружение президента России Владимира Путина.