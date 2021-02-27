Петербуржцам пообещали аномально теплую погоду в начале весны

Петербург оказался среди регионов России с самой аномально теплой погодой в начале весны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, самое большое отклонение погоды от нормы прогнозируется первого марта в Северо-Западном федеральном округе. Также аномально тепло будет на западе Центрального округа, в Новосибирске и на юге Тюмени.

Как сообщили «РИА Новости», температура воздуха превысит норму на 7-8 градусов.

Непривычно теплая для начала марта погода, в частности, ожидает жителей Петербурга, Пскова, Новгорода, Мурманска и особенно Калининграда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу в Петербурге пойдет дождь и потеплеет до +3 градусов.