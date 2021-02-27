В субботу в Петербурге пойдет дождь и потеплеет до +3 градусов

Суббота в Петербурге будет ветреной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суббота в Петербурге будет ветреной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня в Северной столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В субботу, 27 февраля, на погоду в городе окажет влияние теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками.

Температура воздуха в Петербурге поднимется до 1-3 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до +4. В городе подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метро в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что субботним утром в Петербурге почти нет пробок.