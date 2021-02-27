Субботним утром Петербург свободен от пробок

Жители Северной столицы проводят предпоследний выходной уходящего месяца дома. Дорожная ситуация в городе оценивается в один балл.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 часам утра пробки вырастут до 2 баллов, к 12 часам ситуация на дорогах города ухудшится до 4 баллов.

Затрудненное движение наблюдается на Введенской улице, Литейном, Измайловском, Суворовском и Лиговском проспектах, Садовой улице, Невском и Московском проспектах.

Кроме того, небольшие заторы образовались на некоторых участках из-за дорожных ограничений и ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня город накроет густой туман. Автомобилистов призвали соблюдать предельную осторожность.