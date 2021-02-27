Петербуржцев предупредили о густом тумане субботним утром

Жителей Северной столицы предупредили о густом тумане субботним утром. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Об этом стало известно сегодня, 27 февраля. Автомобилистов призвали соблюдать предельную осторожность. Важно вовремя включать фары и не превышать скорость, чтобы не создавать аварийную ситуацию.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в утренние часы в Петербурге и пригородах сохранится туман видимостью менее 500 метров.

Также быть внимательными, особенно переходя проезжую часть, стоит быть и пешеходам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подготовка «ливневок» не спасла петербуржцев от рек из растаявшего снега. Пока снег так и продолжит таять.