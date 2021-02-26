Подготовка «ливневок» не спасла петербуржцев от рек из растаявшего снега — плавать еще долго

Подготовка «ливневок» не спасла петербуржцев от рек из растаявшего снега &#8212; плавать еще долго
Лужи на перекрестке Кирочной и Восстания. Фото: скриншот ВК

Подготовка и усиленная работа городских служб в снегопад и оттепель не спасли петербуржцев от погодных неприятностей. Еще несколько дней назад горожане пробирались через сугробы, а теперь второй день участвуют в квесте: как не промочить ноги. В ближайшие дни горы снега в Петербурге продолжат таять, вывезти же их планируют за полмесяца.

Петербург плывет второй день. За 21-23 февраля в городе выпало 33 сантиметра осадков. Дорожные службы не успевали вывозить снег на плавильные пункты – горы росли у обочин дорог. Кое-где выросли целые снежные стены. Горожане не один день возмущались уборкой.

Поводов для жалоб стало еще больше накануне, 25 февраля, когда в город пришла первая февральская оттепель. В результате город поплыл – в реку превратился даже ЗСД, где утром собралась пробка.

В Петербурге — оттепель. Фото: скриншот «ВКонтакте»

С растаявшим снегом не справлялись ливневки и в центре города – оказались затоплены участки даже Невского проспекта.

Судя по комментариям петербуржцев в социальных сетях, немногим ситуация стала лучше и 26 февраля.

В Петербурге — оттепель. Фото: скриншот «ВКонтакте»

При этом в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Gazeta.SPb заявили, что предприятие «заблаговременно подготовило системы водоотведения к возможному интенсивному таянию снега в связи с потеплением».

Ранее в компании сообщали, что вода не уходит с дорог из-за замерзших патрубков.

В Петербурге — оттепель. Фото: скриншот «ВКонтакте»

«В настоящее время в связи с повышением температуры и таянием снежных масс «Водоканал» обеспечивает отвод поверхностных вод с проезжих частей городских магистралей, очистку патрубков», — добавили в пресс-службе ГУПа. Там также уточнили, что с начала сезона снегоплавильные снегоприемные пункты приняли и утилизировали более миллиона кубометров снега.

Отметим, что пока снег так и продолжит таять. В пятницу, 26 февраля, температура воздуха может достигать +4 градусов. При этом ранее заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко заявил, что коммунальщикам потребуется около двух недель, чтобы вывезти оставшийся снег.

водоканал новости СПб оттепель погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Как можно дольше»: в Роспотребнадзоре настаивают на сохранении ...
В Петербурге появится сервис для отслеживания вызванной скорой помощи
Президент Финляндии назначил нового генконсула в Петербурге
Смольный ждет решения сверху: Беглов объяснил, почему петербуржцам не дают ...
В пятницу в Ленобласти заработают еще 11 прививочных пунктов
Комздрав Петербурга объяснил разницу между числом привитых первой и второй ...
Этапирование Навального официально подтвердил директор ФСИН
В Металлострое грузовик собрал километровую пробку, полностью заблокировав проезд