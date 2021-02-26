Подготовка «ливневок» не спасла петербуржцев от рек из растаявшего снега — плавать еще долго

Подготовка и усиленная работа городских служб в снегопад и оттепель не спасли петербуржцев от погодных неприятностей. Еще несколько дней назад горожане пробирались через сугробы, а теперь второй день участвуют в квесте: как не промочить ноги. В ближайшие дни горы снега в Петербурге продолжат таять, вывезти же их планируют за полмесяца.

Петербург плывет второй день. За 21-23 февраля в городе выпало 33 сантиметра осадков. Дорожные службы не успевали вывозить снег на плавильные пункты – горы росли у обочин дорог. Кое-где выросли целые снежные стены. Горожане не один день возмущались уборкой.

Поводов для жалоб стало еще больше накануне, 25 февраля, когда в город пришла первая февральская оттепель. В результате город поплыл – в реку превратился даже ЗСД, где утром собралась пробка.

С растаявшим снегом не справлялись ливневки и в центре города – оказались затоплены участки даже Невского проспекта.

Судя по комментариям петербуржцев в социальных сетях, немногим ситуация стала лучше и 26 февраля.

При этом в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Gazeta.SPb заявили, что предприятие «заблаговременно подготовило системы водоотведения к возможному интенсивному таянию снега в связи с потеплением».

Ранее в компании сообщали, что вода не уходит с дорог из-за замерзших патрубков.

«В настоящее время в связи с повышением температуры и таянием снежных масс «Водоканал» обеспечивает отвод поверхностных вод с проезжих частей городских магистралей, очистку патрубков», — добавили в пресс-службе ГУПа. Там также уточнили, что с начала сезона снегоплавильные снегоприемные пункты приняли и утилизировали более миллиона кубометров снега.

Отметим, что пока снег так и продолжит таять. В пятницу, 26 февраля, температура воздуха может достигать +4 градусов. При этом ранее заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко заявил, что коммунальщикам потребуется около двух недель, чтобы вывезти оставшийся снег.