Петербуржцев предупредили штормовом ветре во второй половине воскресенья

Петербуржцев предупредили штормовом ветре во второй половине воскресенья
Водителям стоит быть осторожнее - метель может серьезно снизить видимость на дорогах. Фото: pixabay.com

Во второй половине дня в Северную столицу накроет метель. Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах.

В воскресенье, 7 марта, ожидаются метель и порывистый западный ветер до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно внимательными в таких погодных условиях. Ожидаются гололедица и снежные заносы. Спасатели также предупредили об опасности дальних поездок и рекомендовали держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для обработки КАД в Петербурге использовали почти 650 тонн соли за сутки.

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