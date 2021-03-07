Для обработки КАД в Петербурге использовали почти 650 тонн соли за сутки

Расчистку и обработку федеральных дорог в Петербурге и Ленинградской области в непогоду выполняло 343 единицы спецтехники.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 марта. Накануне на обработку Кольцевой автомобильной дороги вышли 39 комбинированных дорожных машин, шесть погрузчиков, четыре трактора и десять единиц другой техники. В ходе работ сотрудники израсходовали 647 тонн соли.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в области на обработку ушло 1640,9 тонны соли, 935,4 тонны песко-соляной смеси. Работы вели шесть автогрейдеров, 31 погрузчик, 11 тракторов, 81 единица другой техники.

В настоящее время дорожные службы продолжают выполнять снегоочистку и противогололедную обработку дорог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Петербург снова накроет снегопад. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно внимательными в таких погодных условиях. Ожидаются гололедица и снежные заносы.