Петербуржцев предупредили о снегопаде и морозах до -6 градусов в воскресенье

Петербуржцев предупредили о снегопаде и морозах до -6 градусов в воскресенье
Выпадет снег. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Первая неделя весны завершится в Петербурге морозами и снегом. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В воскресенье, 7 марта, после ночных оттепелей, синоптическую ситуацию в городе будет определять тыловая часть уходящего на юго-восток циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный снег, гололедица.

Температура воздуха в дневное время опустится до 4-6 градусов мороза, в Ленобласти похолодает до -8. В городе подует северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый.

Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Екатеринбург.

михаил леус новости СПб погода снег


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам объяснили, как повысить размер будущей пенсии
Петербуржцев предупредили о снегопаде и морозах до -6 градусов в воскресенье
Выросло число ежедневных госпитализаций петербуржцев с коронавирусом
Военнослужащие ЗВО вручили петербурженкам цветы в честь 8 Марта
ФСБ и ледокол сняли 10 рыбаков со льдины в Финском заливе
Российские врачи спрогнозировали рост заболеваемости COVID в середине весны
Ночью в Шушарах полыхали два автомобиля
Киркоров пообещал рэперу DAVA участие в «Евровидении»