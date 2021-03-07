Петербуржцев предупредили о снегопаде и морозах до -6 градусов в воскресенье

Первая неделя весны завершится в Петербурге морозами и снегом. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В воскресенье, 7 марта, после ночных оттепелей, синоптическую ситуацию в городе будет определять тыловая часть уходящего на юго-восток циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный снег, гололедица.

Температура воздуха в дневное время опустится до 4-6 градусов мороза, в Ленобласти похолодает до -8. В городе подует северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый.

Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Екатеринбург.