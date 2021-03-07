В Пулково 7 марта задержан один рейс

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Екатеринбург. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 марта. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс до Екатеринбурга. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 14:05.

По предварительной информации полет состоится в 17:40 вместо указанного до этого времени . Перелет осуществит авиакомпания «Якутия». Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый товарный знак Пулково вызвал у экспертов ассоциации с расчлененкой. На знаке присутствует иллюстрация голубого чемодана, который с двух сторон обхватывают руки.