В Пулково 7 марта задержан один рейс

В Пулково 7 марта задержан один рейс
Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Екатеринбург. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 марта. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс до Екатеринбурга. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 14:05.

По предварительной информации полет состоится в 17:40 вместо указанного до этого времени . Перелет осуществит авиакомпания «Якутия». Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый товарный знак Пулково вызвал у экспертов ассоциации с расчлененкой. На знаке присутствует иллюстрация голубого чемодана, который с двух сторон обхватывают руки.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волочкова намекнула поклонникам на новые отношения в своей жизни
В Пулково 7 марта задержан один рейс
Россиянам рассказали, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда ...
На проспекте Большевиков произошла драка между водителем иномарки и трактористом
В Госдуме предложили ввести льготы для пенсионеров на билеты поездов ...
На перекрестке у «Черной речки» горожанин заменил неработающий светофор
На Камчатке сошла лавина, один человек погиб
Создатель Twitter выставил свой первый твит на аукцион