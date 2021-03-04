Новый товарный знак Пулково вызвал у экспертов ассоциации с расчлененкой

Оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» подготовил новый товарный знак, но эксперты уже обрушили на образ шквал критики.

На знаке присутствует иллюстрация голубого чемодана, который с двух сторон обхватывают руки. Однако из-за отсутствия объема создается впечатление, что руки «отрезаны» и находятся внутри чемодана. Справа от картинки размещены надписи «Сохраним важное» и «PACKBAG».

Как сообщает «Петербургский дневник», эксперты не оценили шрифт надписи. Они отмечают, что PACKBAG больше похоже на «расквас», а чемодан с руками может восприниматься как намек на расчленение. Из-за этого, по мнению специалистов, надпись «сохраним важное» смотрится неоднозначно.

В Пулково на это ответили, что товарный знак символизирует заботу работников аэропорта о багаже пассажиров. Также в пресс-службе аэровокзала заявили, что причиной появления таких ассоциаций может быть «нездоровая психика, негативный личный опыт, инфантилизм или вредительство», передают «Невские Новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково стал одним из лучших аэропортов Европы по качеству обслуживания пассажиров.