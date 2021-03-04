Пулково стал одним из лучших аэропортов Европы по качеству обслуживания пассажиров

Петербургский аэропорт Пулково вновь попал в ежегодный рейтинг аэропортов по уровню удовлетворенности пассажиров качеством обслуживания, составляемый Международным советом аэропортов (ACI).

Воздушные ворота Северной столицы отметили в категории «15-25 миллионов пассажиров в год». По словам руководителя ACI Луиса Фелипе де Оливейра, награда за качество услуг является высшей для операторов аэропортов во всем мире. В этом году, отметил де Оливейра, организаторы уделяли особенное внимание тому, как аэропорты приспособили к новым требованиям, продиктованным пандемией коронавируса.

Международный совет оценивал кандидатов по 34 критериям, среди которых простота навигации, чистота в терминалах, качество Wi-Fi, доступность магазинов и кафе, время ожидания на досмотре и регистрации и многие другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь петербургских университетов оказались в списке лучших вузов мира.