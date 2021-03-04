Семь вузов Петербурга вошли в список лучших университетов мира

Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечает, что петербургские вузы с каждым годом уверенно продвигаются вверх по лестнице мирового признания. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечает, что петербургские вузы с каждым годом уверенно продвигаются вверх по лестнице мирового признания. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Семь университетов Северной столицы вошли в перечень флагманских вузов планеты в рейтинге, составленном агентством Quacquarelli Symonds, сообщает в четверг, 4 марта, пресс-служба Смольного.

Самую высокую позицию занял Горный университет, который оказался на 12-м месте в категории инженерного дела и горной промышленности. СПбГУ попал в сотню лучших по дисциплинам «Математика», «Философия», «Политика и международные отношения» и «Нефтяная инженерия». ИТМО стал одним из наиболее престижных вузов в области компьютерных наук.

В перечне лучших вузов по направлению «Театральное искусство» оказалась консерватория имени Римского-Корсакова, а также упрочил свои позиции в рейтинге Политехнический институт. Кроме того, в рейтинг попали Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова и Европейский университет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитаж оказался в тройке лидеров рейтинга музеев России по итогам января 2021 года.