Эрмитаж попал в лидеры рейтинга музеев России за январь

Государственный Эрмитаж попал в тройку лидеров рейтинга российских музеев за первый месяц 2021 года.

Рейтинг, в который вошли 20 лучших музеев страны по качественному показателю МедиаИндекс, опубликовала компания «Медиалогия».

Список возглавил московский Музей Победы. На втором месте расположилась Третьяковская галерея. Тройку лидеров замыкает петербургский Эрмитаж, который попал в СМИ, когда директор музея Михаил Пиотровский дал интервью о своей «философии пандемии», а его сын Борис занял пост вице-губернатора города.

Также в рейтинг включили такие учреждения культуры Петербурга, как Русский музей, Исторический парк «Россия — моя история», Исаакиевский собор, Государственный музей истории Петербурга и Музей-заповедник «Царское Село».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, как вернуть деньги за отмененные билеты в Эрмитаж из-за Covid-19.