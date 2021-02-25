Петербуржцам рассказали, как вернуть деньги за отмененные билеты в Эрмитаж из-за Covid-19

Государственный Эрмитаж готов вернуть деньги за лекции и культурно-просветительские мероприятия, которые не состоялись из-за пандемии в прошлом году. Владельцам билетов и абонементов рассказали, как получить свои средства.

Информация об этом появилась в четверг, 25 февраля, в официальной группе «Государственный Эрмитаж» в социальной сети «ВКонтакте». Таким образом, возврату подлежат билеты и абонементы на мероприятия, которые отменили с 17 марта из-за коронавирусной инфекции. Чтобы получить средства, нужно оформить возврат по предварительной записи.

«При оформлении возврата себе необходимо иметь неповрежденный бланк билета или абонемента, паспорт и банковскую карту (если оплата абонемента осуществлялась по банковской карте), кассовый чек (при наличии)», – говорится в сообщении.

Отметим, что обратится в музей можно по номеру телефона или по электронной почте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что для петербуржцев открыли две новые постоянные экспозиции в Эрмитаже.