Для петербуржцев открыли две новые постоянные экспозиции в Эрмитаже

В Северной столице по главному штабу государственного Эрмитажа расширили туристический маршрут. Для посетителей станут доступными две постоянные экспозиции второго этажа.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщает официальная группа «Государственный Эрмитаж» в социальной сети «ВКонтакте», посетить можно будет выставки «Искусство эпохи модерна» и «Министерство финансов Российской империи».

«Экспозиция «Искусство эпохи модерна» знакомит с прикладным искусством и графикой русских и европейских мастеров, работавших в конце XIX – начале XX века. Этот период связан с появлением нового большого художественного стиля. В каждой стране его называют по-своему, в России – это модерн», – говорится в сообщении.

Что касается выставки «Министерство финансов Российской империи», то посетителям предложат окунутся в интерьеры XIX века. Для этого были отреставрированы помещения Министерского корпуса, а также представлены коллекции редких монет и медалей.

Отметим, что посещение осуществляется с 24 февраля по сеансам. Приобрести билеты можно на сайте или в кассах музея. Пропуск осуществляется только в средствах индивидуальной защиты, – в перчатках и масках.

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