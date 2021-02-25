Власти Петербурга утвердили проект кластера на территории Кронштадта

Власти Петербурга утвердили проект кластера на территории Кронштадта
Всего в Кронштадте около 20 фортов. Фото: Форт "Александр I" - Официальная группа/VK

На острове Котлин появится музей военно-морской славы, научные центры, кинотеатр и гостиницы. Планируется застройка жилых домов, а также школы-лицея и двух детских садов.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщают в Смольном, губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании городского правительства утвердил проект планировки и межевания будущего кластера в Кронштадте.

«Этот кластер даст новый импульс развитию Кронштадта. Повысится качество городской среды. Жители получат новые рабочие места, появится новое место притяжения для туристов», – пояснил градоначальник.

Таким образом, благоустройство будет выполнено возле трех фортов, – «Александр I», «Петр I» и «Кроншлот». Они будут объединены с будущим музеем и получат пешеходную набережную. Кроме этого, из федерального бюджета поступят деньги на ремонт и расширение развязки КАД с Кронштадтским шоссе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный поддержал создание археологического музея на Охтинском мысе.

Александр Беглов Кронштад Смольный форты


 

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