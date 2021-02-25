Смольный поддержал создание археологического музея на Охтинском мысе, есть «но»

Смольный поддержал создание археологического музея на Охтинском мысе, есть «но»
Отчет о проделанной работе по вопросу застройки Охтинского мыса должны подготовить до 1 мая. Фото: "Газпром нефть"

Исполнительные органы власти Петербурга готовы поддержать идею создания археологического музея на Охтинском мысе, заявили в Смольном. При этом есть и «но» — нужны правовые основания. По всей видимости, факт того, что участок на этой территории принадлежит «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» и предназначен под коммерческое строительства, не даст реализовать эту идею.

Проработать предложения по созданию музея-заповедника на территории Охтинского мыса к маю поручил президент России Владимир Путин, однако до сих пор неясно, о какой части территории идет речь.

«Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга готовы поддержать идею создания археологического музея на Охтинском мысе при наличии правовых оснований для ее реализации», — говорится в ответе губернатора Петербурга Александра Беглова депутату Борису Вишневскому.

Губернатор также подчеркнул, что часть территории на Охтинском мысе принадлежит «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты». При этом официальная информация о планах по использованию участка от собственника ни в КГИОП, ни в КГА не поступала.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что президент России поручил подготовить предложения о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. Сделать это должны будут министерство культуры, правительство Петербурга и ПАО «Газпром». Распоряжение, впрочем, не гарантирует сохранение мыса. Не исключено, что музей будет размещен лишь на небольшой участке – обустроить музей на 15% территории обещал и сам «Газпром».

Как уточнил Борис Вишневский, министерство культуры разъяснений на этот счет пока не дало.

Депутаты и градозащитники считают, что на территории мыса располагаются уникальные памятники. Там сохранились следы стоянки эпохи неолита и раннего металла, а также останки древнего поселения мысового городища, крепости Ландскрона и других объектов.

Ожидается, что «Газпром» построит там комплекс со своей штаб-квартирой. Это вторая попытка компании застроить мыс. Около 15 лет назад там планировали возвести небоскреб, но высотное строительство близ исторического центра возмутило петербуржцев.

Александр Беглов борис вишневский новости СПб охтинский мыс


 

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