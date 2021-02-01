Судьба Охтинского мыса еще не решена: петербургские депутаты напишут в минкульт

Поручение президента России подготовить предложения по созданию музея-заповедника на Охтинском мысе еще не означает, что эта территория будет полностью защищена от застройки. Петербургские депутаты намерены обратиться за разъяснениями в министерство культуры.

Об этом в понедельник, 1 февраля, Gazeta.SPb сообщил депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский.

Отметим, что 1 февраля стало известно о поручении президента России Владимира Путина подготовить предложения о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. Сделать это должны будут министерство культуры, правительство Петербурга и ПАО «Газпром». Срок выполнения – до 1 мая этого года.

Как пояснил в разговоре с Gazeta.SPb депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, говорить о том, что Охтинский мыс спасен от застройки, рано.

«Вопрос в том, что именно имел в виду президент. «Газпром» сам обещал обустроит музей, но только на 15% территории Охтинского мыса, которая находится под охраной. Трактовать поручение можно по-разному, так что я намерен отправить обращение в министерство культуры с просьбой разъяснить, какая часть территории имеется в виду», — пояснил Вишневский.

Как писала Gazeta.SPb, депутаты уже обращались к губернатору Петербурга Александру Беглову, требуя защитить Охтинский мыс. Авторы обращения Борис Вишневский и Надежда Тихонова отмечали, что «Газпромнефть» может застроить 85% территории мыса, на которой, согласно результатам экспертиз, располагаются уникальные памятники – стоянка эпохи неолита и раннего металла, останки древнего поселения мысового городища и новгородского времени и крепости Ландскрона, фортификационные сооружения и другие.

На территории мыса «Газпром» планирует построить комплекс со своей штаб-квартирой по проекту японского бюро Nikken Sekkei. Ожидается, что он будет состоять из двух зданий высотой 28 метров. Между собой их соединит воздушный переход с обзорной площадкой.

Около 15 лет назад «Газпром» уже собирался там построить свой небоскреб, но горожан возмутило строительство такого здания у исторического центра.