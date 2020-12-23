Депутаты просят Беглова спасти Охтинский мыс от «Газпрома»

В Петербурге депутаты Законодательного собрания поддержали запрос губернатору Александру Беглову по судьбе Охтинского мыса. Парламентарии просят не застраивать территорию, на которой сохранились следы стоянки эпохи неолита.

Авторами запроса стали депутаты Борис Вишневский и Надежда Тихонова. Они отмечают, что «Газпромнефть» может застроить 85% территории Охтинского мыса. Между тем там располагаются уникальные памятники – стоянка эпохи неолита и раннего металла, останки древнего поселения мысового городища и новгородского времени и крепости Ландскрона, фортификационные сооружения, останки поселения крепости Ниеншанц XVII века и другие.

«При запланированном строительстве будет гарантировано уничтожена большая часть объектов археологического наследия, расположенных на Охтинском мысу», — говорится в запросе.

Депутаты просят Беглова принять решение о выкупе участков на мысе, чтобы организовать там открытый археологический музей на основе ландшафтного парка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в ноябре Верховный суд вынес окончательное решение о границах охранных зон на Охтинском мысе – они останутся прежними. Жалобу на приказ Министерства культуры о границах объекта тогда также подавал депутат Борис Вишневский, но суд изменять границы не стал.

Отметим, что «Газпром» планирует построить там комплекс со своей штаб-квартирой по проекту японского бюро Nikken Sekkei. Предполагается, что комплекс будет состоять из двух зданий высотой 28 метров. Между собой их соединит воздушный переход с обзорной площадкой. Там же оборудуют парк. Проект получил название Crystal Vessel («Хрустальный корабль»).

Именно на мысе около 15 лет назад «Газпром» собирался построить небоскреб, из-за протестов местных жителей компании пришлось искать другое место. В тот раз горожан возмущал, скорее, факт строительства небоскреба у исторического центра, а не стройка на месте археологических находках.