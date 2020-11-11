Суд вынес решение по Охтинскому мысу: «Газпром» продолжит застраивать, а градозащитники — отстаивать стоянку неолита

Верховный суд вынес окончательное решение о границах охранных зон на Охтинском мысе – они останутся прежними. Градозащитники, впрочем, уже заявили, что опускать руки не планируют – на территории находятся остатки стоянок эпохи неолита, которые, по их убеждению, стройка «Газпрома», уничтожит.

Жалобу на приказ Министерства культуры о границах объекта культурного наследия подавал депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский. Верховный суд изменять границы не стал.

Градозащитники выступают против строительства на мысе, указывая на то, что там остались остатки стоянок эпохи неолита, крепости Ландскрона, городища новгородцев и укрепления Ниеншанца, которые Петр I взял штурмом в 1703 году.

Останавливаться на решении Верховного суда градозащитники, судя по всему, не намерены.

В планах же «Газпрома» построить там комплекс со своей штаб-квартирой по проекту японского бюро Nikken Sekkei. Согласно концепции, комплекс будет состоять из двух зданий высотой 28 метров. Между собой их соединит воздушный переход с обзорной площадкой. Предполагается также, что там оборудуют парк, выходящий на набережную Невы.

Проект получил название Crystal Vessel («Хрустальный корабль»).

Отметим, что еще около 15 лет «Газпром» собирался построить на мысе свой небоскреб, но из-за протестов компании все-таки пришлось искать другое место. Тогда, впрочем, горожан возмущало не столько строительство на месте археологических находок, сколько факт возведение небоскреба у исторического центра.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что президент Санкт-Петербургского союза архитекторов, заслуженный архитектор России Олег Романов обратился в ЗакС с просьбой защитить здание ВНИИБа на 2-м Муринском проспекте и бывшую Медсанчасть завода им. М.И. Калинина на Одоевского.