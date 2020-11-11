Градозащитники просят ЗакС спасти ВНИИБ и Медсанчасть на Одоевского

Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов, заслуженный архитектор России Олег Романов обратился в ЗакС с просьбой защитить здание ВНИИБа на 2-м Муринском проспекте и бывшую Медсанчасть завода им. М.И. Калинина на Одоевского.

Как сообщают градозащитники, обращение было направлено в профильную комиссию ЗакСа. По их мнению, оба объекта имеют явную градостроительную и архитектурно-художественную ценность.

Gazeta.SPb пристально следит за судьбой двух зданий. Так, суд приостановил разрешение на строительство на 2-м Муринском проспекте, пока не решится вопрос о внесении ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в список памятников.

Как писала gazeta.spb.ru, весной прошлого года Госстройнадзор выдал ФСК «Лидер» разрешение на строительство жилой высотки на месте здания НИИ целлюлозно-бумажной промышленности.

Вслед за этим активисты стали собирать подписи против сноса и организовывать народные сходы. К ноябрю этого года ситуация обострилась – застройщик должен был приступить к сносу здания.

Активисты же настаивают на том, что здание должно быть признано объектом культурного наследия. Убедить КГИОП им пока не удалось.

Депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Надежда Тихонова также направили депутатский запрос о судьбе здания губернатору Беглову. Против сноса ВНИИБ выступил и депутат Госдумы Евгений Марченко.

Что до Медсанчасти завода им. Калинина, то в октябре Санкт-Петербургский городской суд поддержал доводы градозащитников и признал незаконным распоряжением КГИОП об отказе во включении здания в реестр объектов культурного наследия.

К слову, суды в защиту объекта продолжаются уже пятый год.

Отметим, что недовольство градозащитников и горожан вызвала покупка здания бывшей Медсанчасти с последующим переводом территории из зоны социальных нужд в зону строительства. Здание выкупило в 2009-м году ООО «Петротрейд», которое торгует кондитерскими изделиями и шоколадом. Бывшую медсанчасть оценили как комнату в коммуналке и продали за 671 тыс. рублей. По такой стоимости его выкупили, поскольку здание должно было использоваться под размещение социальных объектов, но они там так и не появились.