В Петербурге приостановили работы на месте ВНИИБ: активисты против сноса исторического здания

Суд приостановил разрешение на строительство, пока не решится вопрос о внесении ВНИИБ в список памятников.

В Санкт-Петербурге решается дальнейшая судьба бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на Муринском проспекте. Сегодня, 5 ноября, смогли порадоваться активисты своей первой победе: в Куйбышевском районном суде было приостановлено разрешение на строительство. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Дудникова заявила, что подавала иск, которым оспаривала решение КГИОП об отказе включить здание в список памятников. Решение по этому делу еще не принято, но объект уже позволили сносить. Активистка и ее единомышленники отмечают, что планирует бороться за судьбу ВНИИБ.

В суде согласились приостановить действие разрешения на строительство, выданное 23 апреля 2019 года. Теперь гражданам предстоит доказать, что здание является культурным наследием, иначе его ликвидации вряд ли что-то сможет помешать.

Отметим, что здание в стиле сталинского неоклассицизма было возведено на севере Петербурга 1957-м году по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева. Весной прошлого года Госстройнадзор выдал ФСК «Лидер» разрешение на строительство жилой высотки на месте здания НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Сообщалось, что сумма сделки составляет 500 млн рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как петербуржцы встали на защиту ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте.