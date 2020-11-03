Народные сходы и борьба на бумаге: как петербуржцы встали на защиту ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте

В Петербурге продолжается борьба за ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, который, как считают горожане, вот-вот могут снести. Судьба здания активистов, депутатов и жителей начала беспокоить после того, как на месте него разрешили построить жилую высотку.

В очередной раз горожане окружили здание на 2-м Муринском проспекте 31 октября. Там собралось около 150 человек, просили подождать судебного решения прежде, чем здание будет снесено.

Отметим, что здание в стиле сталинского неоклассицизма было возведено на севере Петербурга 1957-м году по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева. Весной прошлого года Госстройнадзор выдал ФСК «Лидер» разрешение на строительство жилой высотки на месте здания НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Сообщалось, что сумма сделки составляет 500 млн рублей.

Активисты тогда стали собирать подписи против сноса и организовывать народные сходы.

По данным петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в ноябре застройщик планирует приступить к сносу объекта и уже уведомил арендаторов о необходимости освободить помещения.

Активисты настаивают на том, что здание должно быть признано объектом культурного наследия – в КГИОП добиться этого пока не удалось.

К активистам присоединились депутаты Законодательного собрания. Борис Вишневский и Надежда Тихонова направили депутатский запрос о судьбе здания губернатору Беглову. Против сноса ВНИИБ выступил и депутат Госдумы Евгений Марченко. По мнению парламентария, городские власти должны рассмотреть вопрос о выкупе здания для размещения в нем объектов социальной инфраструктуры.

К слову, ранее администрация Выборгского района предлагала продать здание под социальный объект, но получила отказ. В здании работали детские кружки и студии, которым теперь приходится искать новое место посреди года. Площадь же, которую застройщик планирует отдать под социальные нужды, едва превышает 260 «квадратов».