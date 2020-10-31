Жители Петербурга вышли на защиту здания бывшего ВНИИ бумажной промышленности

Сегодня, 31 октября, на 2-м Муринском проспекте в Северной столице состоялся митинг горожан, выступающих против сноса здания бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности.

В субботу к зданию бывшего ВНИИБ подъехала спецтехника, которая, вероятно, нужна для сноса постройки. На месте исторического дома может появиться 11-этажный многоквартирный дом. Петербургские активисты выступают в защиту здания, считая его важным образцом сталинского неоклассицизма. Ответственные ведомства, в свою очередь, не признают ценность бывшего ВНИИБ.

Напомним, что к спасению дома присоединились и представители власти. Так, на правительственном заседании в среду, 28 октября, депутаты обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за сохранение постройки выступил даже депутат Государственной думы Евгений Марченко.