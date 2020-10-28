За здание ВНИИБ в Петербурге заступился депутат Госдумы

Депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко обратился к главе Петербурга Александру Беглову с просьбой заступиться против сноса бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49.

На месте научно-исследовательского института 1950-х годов постройки могут возвести многоэтажный жилой дом. В официальном обращении Марченко просит Беглов рассмотреть возможность выкупа здания для последующего размещения в нем объектов социальной инфраструктуры и включения бывшего ВНИИБ в перечень охраняемых памятников.

Кроме того, депутат считает необходимым проверить законность разрешения на застройку. Также выступают за спасение здания ВНИИБ депутаты Законодательного собрания Петербурга, жители Выборгского района и арендаторы бизнес-центра в здании ВНИИБ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что городской суд Петербурга признал незаконным отказ КГИОП признать здание медсанчасти на Одоевского объектом исторического наследия.