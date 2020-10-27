Горсуд Петербурга признал незаконным отказ КГИОП признать медсанчасть на Одоевского памятником

Горсуд Петербурга признал незаконным отказ КГИОП признать медсанчасть на Одоевского памятником
Экспертиза 2018 года подтвердила, что здание заслуживает охранного статуса. Фото: www.citywalls.ru

Градозащитники Северной столицы торжествуют, однако не расслабляются, считая, что КГИОП не устроит решение суда, и их ждет апелляция.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что Городской суд Санкт-Петербурга признал незаконным отказ Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признать здание бывшей медсанчасти на улице Одоевского, 10, объектом исторического наследия. Об этом сообщили представители инициативной группы, защищавшей памятни культуры: Дмитрий Анисимов, Красимир Врански и член Законодательного Собрания Борис Вишневский.

Отметим, что изначально здание просто не внесли в реестр охраняемых объектов, но активисты решили, что это грозит памятнику сносом и застройкой. Хотя чиновники утверждали, что исключение не означает сноса, градозащитники решили бороться за здание. Прокуратура их также поддержала.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП в судебном порядке заставил владельца «Казарм» в Петергофе отреставрировать их.

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