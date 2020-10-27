Горсуд Петербурга признал незаконным отказ КГИОП признать медсанчасть на Одоевского памятником

Градозащитники Северной столицы торжествуют, однако не расслабляются, считая, что КГИОП не устроит решение суда, и их ждет апелляция.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что Городской суд Санкт-Петербурга признал незаконным отказ Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признать здание бывшей медсанчасти на улице Одоевского, 10, объектом исторического наследия. Об этом сообщили представители инициативной группы, защищавшей памятни культуры: Дмитрий Анисимов, Красимир Врански и член Законодательного Собрания Борис Вишневский.

Отметим, что изначально здание просто не внесли в реестр охраняемых объектов, но активисты решили, что это грозит памятнику сносом и застройкой. Хотя чиновники утверждали, что исключение не означает сноса, градозащитники решили бороться за здание. Прокуратура их также поддержала.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП в судебном порядке заставил владельца «Казарм» в Петергофе отреставрировать их.