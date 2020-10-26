КГИОП через суд заставил собственника отреставрировать «Казармы» в Петергофе

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории (КГИОП) через суд добился реставрации «Казармы лейб-гвардии Драгунского полка и жилой комплекс».

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, соответствующее решение вынес Петродворцовый районный суд. Казармы находятся на Суворовской улице, 7, корпус 4, литера А.

Привести в порядок здание, согласно решению суда, должен собственник объекта — Иван Смирнов. Если этого не произойдет, то он получит взыскание судебной неустойки. Ее размер составит 3 тыс. рублей за каждый случай неисполнения решения суда в установленный срок. Далее ему грозит взыскание в размере 5 тыс. рублей.

На ремонт Смирнову отвели два года с момента вступления судебного решения в законную силу.

Отметим, что казармы на Суворовской признаны объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разрушение Александровских ворот во время реставрации привело к уголовному делу.