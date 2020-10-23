Разрушение Александровских ворот во время реставрации привело к уголовному делу

Работы у Александровских ворот. Фото: КГИОП

Работы у Александровских ворот. Фото: КГИОП

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку, по результатам которой открыто уголовное дело о повреждении Александровских ворот.

Установлено, что Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, расположенные на улице Химиков, д.20, являются объектом культурного наследия, сообщили в городском надзорном органе.

Оказалось, что реставрационные работы велись без согласования проекта и разрешения.

Во время работ объект частично обрушился: повреждены арочный пролет, помещения кордегардии, портик юго-западного фасада, утрачены трехъярусная башня, своды покрытий кордегардий и башни.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что угрозы не помогли партнеру УК «Теорема»: разрушение Александровских ворот проверяет СК.