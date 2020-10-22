Угрозы не помогли партнеру УК «Теорема»: разрушение Александровских ворот проверяет СК

Следственный комитет все-таки начал проверку разрушения Александровских ворот во время реставрации. Заявления управляющего партнера УК «Теорема» Игоря Водопьянова, структура которого получила объект в аренду, о приостановке работ и готовности отказаться от них, не помогли.

Как стало известно, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, поручил проверить порчу объекта культурного наследия регионального значения. В октябре этого года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщал о том, что Александровские ворота Охтинских пороховых заводов были разрушены во время реставрации. Утверждалось также, что работы на Химиков, 20 велись без согласования проекта и разрешения.

Позже ведомство и вовсе призвало арендатора к уголовной ответственности за нарушение кирпичной клади. В ответ арендатор – миллиардер Водопьянов — предложил комитету найти другого исполнителя для реставрации. Он заявил, что готов приостановить работы и с удовольствием откажется от объекта.

Отметим, что договор между городом и ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов» был заключен по программе «Рубль за метр».

По этой программе пока с молотка ушли оранжереи Собственной дачи в Петергофе и особняк-контора, а также здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых.

Программа подразумевает передачу инвесторам объектов культурного наследия на 49 лет по результатам торгов с возможностью получения льготной арендной ставки. Инвестору дают два года на то, чтобы разработать проектную документацию на реставрацию объекта, и еще пять лет – на то, чтобы провести работы. После выполнения этих обязательств инвестор получит право на льготную ставку аренды в размере 1 рубль за 1 кв. метр.